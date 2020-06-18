Validen ilçelere 'sosyal' veda
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Validen ilçelere 'sosyal' veda

ANTALYA'dan Diyarbakır'a atanan Vali Münir Karaloğlu, koronavirüs salgını nedeniyle ilçelere yapmak istediği veda ziyaretini iptal edip, sosyal medya hesaplarından tek tek Antalya'nın 19 ilçesine seslenerek, veda etti.

Validen ilçelere 'sosyal' veda
18.06.2020 21:12 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:16

ANTALYA'dan Diyarbakır'a atanan Vali Münir Karaloğlu, koronavirüs salgını nedeniyle ilçelere yapmak istediği veda ziyaretini iptal edip, sosyal medya hesaplarından tek tek Antalya'nın 19 ilçesine seslenerek, veda etti. Vali Karaloğlu, Kocaeli'de birlikte görev yaptığı Antalya'nın yeni valisi Ersin Yazıcı'ya da başarılar diledi.

Antalya'daki dört yıllık valilik görevinin ardından, hem halkla ilişkilerde hem de başta turizm ve tarım sektörleri olmak üzere iş dünyası ve projeleriyle 'iz bırakan' bir isim olarak Diyarbakır Valiliğine atanan Münir Karaloğlu, Antalya'nın tüm ilçelerine sosyal medya hesaplarından veda etti. Vali Karaloğlu, "19 ilçemizde sizlerle kucaklaşarak veda etmek isterdim. Zaman darlığı ve salgın nedeniyle uzaktan fakat gönülden, her bir ilçemizle vedalaşıyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Elveda" diyerek bütün ilçelere, kendine has özellikleriyle seslendi.

Vali Karaloğlu'nun ilçe ilçe veda mesajları şöyle;"Sırtı Toroslara yaslı, Toros yüzlü, yalçın bakışlı Akseki. Antalya'nın huzur köşesi, dünyaya açılan penceresi Aksu. Sultan Alaaddin'in otağı, Akdeniz'deki ilk göz ağrısı Alanya. Tarihi ve doğal güzellikleriyle Likya'nın ışığı Demre. Tarihi ilmek ilmek dokuyup gönlünü toprağa seren Döşemealtı. Bin yıllık ilim ve irfan merkezi, gönül sultanlarımızın gül bahçesi Elmalı. Eroğlu Nuri'den el alan gönül dostu Finike. Antalya'nın sessiz cenneti, bereketli bahçesi Gazipaşa. Torosların tatlı cilvesi, bal peteği, çiğdem kokusu Gündoğmuş. Antalya'nın Altınbeşiği, yaşamı sanata dönüştüren İbradı. Toroslara yaslanıp Akdeniz'le kucaklaşan Kaş. Antalya'nın yazı, kışı, baharı Kemer. Antalya'nın enerjisi, rengi, dokusu, öyküsü Kepez. Denizi kadar engin, dağları kadar görkemli Konyaaltı. Şehzade Korkut'un emaneti Korkuteli. Doğal güzellik ve alın terinin başyapıtı Kumluca. Tarihi ve doğasıyla her daim gönülleri mest eden Manavgat. Mukaddes emanetimizin bekçisi Muratpaşa. Gocca Yörüklerin, şampiyon pehlivanların diyarı Serik. Hoşça kal, sağlıkla kal, elveda."YENİ VALİ ESKİ MESAİ ARKADAŞI

Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın yeni valisi Ersin Yazıcı'ya da başarılar diledi. Karaloğlu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde birlikte görev yaptığımız kıymetli meslektaşım Ersin Yazıcı'ya Antalya Valiliği'nde üstün başarılar diliyorum. Hayırlı olsun sayın valim" dedi. Diyarbakır Valiliği görevine ise 19 Haziran Cuma günü fiili olarak başlayacağını da duyuran Karaloğlu, çiçek göndermek isteyenlere ise, çiçek göndermek yerine Kızılay'a bağışta bulunmaları çağrısında bulundu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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