Validen Hayvan Sahibi Olacaklara Uyarı

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Çınar, vatandaşlara çağrıda bulunarak "Vatandaşlarımız köpeklere bakabileceklerse bu köpek hayatının sonuna kadar misafirleri olabilecekse alsınlar. Yoksa geçici hevesler, fanteziler için köpekleri alıp onları mağdur etmesinler" dedi.



Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları yerinde inceledi. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, hayvan barınağının daha geniş bir yerde daha konforlu bir şekilde daha tekniğe uygun yeniden yapımını sağlamak amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi. Bahar ayına kadar bu sıkıntıların çözüleceğini ifade eden Çınar, "Bu hayvanların mağduriyetlerinin önlenmesi konusu aslında bütün dünyanın olduğu gibi ülkemizin de problemlerinden bir tanesi tabi yasalar her şeyi belirlemiş belediyelere, özel idarelere yetkiler verilmiş Zonguldak'ta bu yetki özel idareye verilmiş belediyemizin de katkıları olmakta burada 300 kadar köpeğimiz var. Kapasitemiz 200 köpeğe yetecek kadar alanımız var. Burada temel problemler tespit edildi. Eskiden bu yana süren problemler var. Biz hayvan barınağının daha geniş bir yerde daha konforlu bir şekilde daha tekniğe uygun yeniden yapımını sağlamak suretiyle bütün köylerimizi hedefe alarak oradaki muhtar arkadaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımız ve belediye başkanlarımızla bir irtibat halinde köpeklerin ilk başta üremelerini önlenmesini hedefleyerek ve diğer konularda da buraya gelerek ya getirilen hayvanların daha sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak için el birliği ile çalışıyoruz. Çok az personelle arkadaşlarımız burada çalışıyorlar. Yeni hedefimiz daha büyük bir mekanda daha sağlıklı şartlarda daha çok ekibin hizmet ettiği ama kısırlaştırma işlemlerinin yoğunlaştığı bir hedefle önümüzdeki bahar ayı itibariyle bu işleri halletmiş olacağız" dedi.



"Köpekleri hayatlarının sonuna kadar misafir edeceklerse alsınlar"



Vatandaşlara çağrıda bulunan köpek bakma konusunda çağrıda bulunan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, "İnsanlar köpek sevmek ve beslemek adına evlerine köpek alıyorlar. Yazlıkçı ise geldiği yerde ya da herhangi bir aile bulundu yerde bir müddet sonra ona bakmak eziyet haline geliyor ve sokağa salıveriyorlar. Bu çok yaygın bir davranış halline gelmiş bu son derece bencilce hayvan sevgisi olmayan hayata sevgisi de olmayan bir davranış şekli bu konuda herkesin duyarlı olması lazım. Eğer köpeklere bakabileceklerse bu köpek hayatının sonuna kadar misafirleri olabilecekse alsınlar. Yoksa geçici hevesler, fanteziler için köpekleri alıp onları mağdur etmesinler. Bu çağrıyı buradan yapıyorum. Hepimizin görevi her türlü hayvanın insanlar gibi hayatları kıymetlidir. Hayvan sevgisi hepimize yaratılıştan kodlanan bir durumdur. Çocuklarımıza bu sevgiyi aşılamamız lazım" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK