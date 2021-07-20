Validen görev başındaki personele bayram ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Validen görev başındaki personele bayram ziyareti

Validen görev başındaki personele bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Valisi Mehmet Makas, görev başındaki güvenlik güçlerinin ziyaret ederek, Kurban Bayramlarını kutladı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, görev başındaki güvenlik güçlerinin ziyaret ederek, Kurban Bayramlarını kutladı.

Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve ilgili kurum müdürleri ile birlikte bir dizi bayram ziyaretlerinde bulundu.

Vali Mehmet Makas ve beraberindeki protokol üyeleri, ilk olarak 100. Yıl Atatürk Huzurevi'ni ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerini ziyaret ederek Kurban Bayramlarını tebrik ettiler.

Daha sonra beraberindeki protokol mensuplarıyla birlikte Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş'ı, ve şehit gönüllü köy koruyucusu Hacı Kurban Akpınar'ın ailesini ziyaret eden Vali Makas, ailelerin bayramlarını tebrik ederek, şehitler için dualar ettiler.

Ardından Akyazı Polis Uygulama noktasına giden Vali Makas, burada görevi başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı. Uygulama noktasına giren araç sürücüleriyle de görüşen Vali Makas, araç sürücülerine hayırlı yolculuklar dileyip, bayramlarını kutladı.

Daha sonra sırasıyla İl Jandarma Komutanlığını, 112 Acil Çağrı Merkezini ve Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Mehmet Makas ve beraberindeki protokol mensupları görevi başındaki personellerin bayramlarını kutladı.

Son olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Makas burada hasta ziyaretinde bulunarak, hastaların, yakınlarının ve sağlık çalışanlarımızın bayramlarını tebrik etti. - ERZİNCAN

Validen görev başındaki personele bayram ziyareti
Validen görev başındaki personele bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Fatih Terim Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Validen görev başındaki personele bayram ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 09:55:26. #1.14#

title