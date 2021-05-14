Validen görev başındaki personele bayram ziyareti
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Validen görev başındaki personele bayram ziyareti

Validen görev başındaki personele bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Valisi Mehmet Makas, görev başındaki emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, görev başındaki emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Vali Makas, bayramın birinci gününde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Beraberindeki protokol mensuplarıyla birlikte Şehit Jandarma Astsubay Tamer Meriç ve Şehit Piyade Er Hakkı Hakan Kurtar'ın ailelerini ziyaret eden Vali Makas, ailelerin bayramlarını tebrik ederek, şehitler için dua ettiler.

Vali Makas, 100. Yıl Atatürk Huzurevi ziyaretinin ardından güvenlik güçlerini unutmadı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı Polis Merkezini ziyaret eden Vali Mehmet Makas, görev başındaki personelin bayramlarını kutladı. - ERZİNCAN

Validen görev başındaki personele bayram ziyareti
Validen görev başındaki personele bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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