Validen deniz müjdesi
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Validen deniz müjdesi

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'dan itibaren birçok yasağın kaldırılacağına ilişkin açıklamaları sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, denize girmek ve kıyıdan olta balıkçılığının 1 Haziran'dan itibaren serbest olacağı müjdelerini verdi.

Validen deniz müjdesi
28.05.2020 21:33 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:36

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'dan itibaren birçok yasağın kaldırılacağına ilişkin açıklamaları sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, denize girmek ve kıyıdan olta balıkçılığının 1 Haziran'dan itibaren serbest olacağı müjdelerini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından çoğunluğu 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya geçecek normalleşme sürecine ilişkin kararlar arasında, başta Antalya olmak üzere sahil kentleri açısından en çok merak edilen denize girme kararı da bulunuyor. 1 Haziran'dan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı, plajların açılacağı, deniz turizmi ve balıkçılığın açılacağına yönelik açıklamaları deniz özlemi çeken vatandaşları mutlu etti.

KIYILARDA OLTAYLA BALIK YASAĞI KALKTICumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kısıtlama sürecinde en çok karşılaştığı sorulardan biri olan kıyı balıkçılığıyla ilgili kısıtlamanın kaldırıldığı haberini 'Oltalar hazır mı' diye duyurdu. Bir süre önce alınan kararla tekne ile belli kurallar çerçevesinde serbest bırakılan amatör balıkçılık, bu yeni kararla kıyılardan da artık serbest bırakıldı.'HAZIRIM YEMİ BİLE TAKILI'Uzun süredir bu haberi bekleyen ve Vali Karaloğlu'nun twitine esprili yanıtlar veren vatandaşlar, 'Hazırladım Sayın Valim kapının ağzında bekliyor', 'Hazır hazır yemi bile takılı bekliyoruz Sayın Valim', 'Mayolar da hazır başkan. Pazar gece 00.01'de dalarım suya', 'At de atalım Valim', 'Evde leğende balık tutuyorum öyle teselli ediyorum' diyerek mutluluklarını ifade etti.AKDENİZ SİZİ BEKLİYORHem Antalyalıların hem de Antalya'ya tatile gelmek isteyenlerin en çok merak ettiği deniz ve plaj yasağının kaldırılmasıyla ilgili de sosyal medya hesaplarından duyuruda bulunan Vali Karaloğlu, müjdeli haberi şöyle verdi: "Maviye özlemimiz bitiyor, serin sular bizi bekliyor! Akdeniz'le kucaklaşmaya, yunuslarla konuşmaya, Caretta Carettalarla yarışmaya hazır mısın Antalya."

Vali Karaloğlu, sosyal mesafelerin korunması, maskelerin takılması ve temizliğe dikkat edilmesi uyarılarında da bulundu. 


Kaynak: DHA

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