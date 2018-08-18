Validen Çocuklara 'Kırmızı Düdük'

Sivas Valisi Davut Gül, "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında, çocuklardan araç içerisinde trafik polisi olmalarını isteyerek kırmızı düdük, broşür ve tişört dağıttı.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile birlikte Sivas-Ankara karayolu Bölge Trafik Kavşağındaki uygulama noktasını ziyaret eden Sivas Valisi Davut Gül polis ekiplerinin durdurdukları araçlarda bulunan ailelere projeyi anlattı. Ailelerden trafik kurallarına uyulmasını isteyen Vali Gül araçlarda bulunan çocuklardan da trafik polisi olmalarını istedi. Çocuklara kırmızı düdük, broşür ve tişört dağıtan Vali Gül ailelerin trafik kurallarını ihmal ettikleri takdirde kırmızı düdüğü çalıp uyarmalarını söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu ve bu sebeple İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı projeyi hatırlatan Vali Gül, "Memleketlerine gidip gelen vatandaşlarımız var. Can kaybının olmaması, kimsenin ağzının tadının kaçmaması için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun başlattığı kırmızı düdük projesi var. Bunun amacı trafikte farkındalık oluşturmak özellikle araçlardaki küçük çocuklara kırmızı düdük hediye ediliyor. Babaları, anneleri emniyet kemeri takmadığında, cep telefonu ile konuştuğunda, hız limitlerine uymadığında çocukların onları kırmızı düdükle uyarmaları isteniyor. Araçları durdurduk. Bunları anlattık ve çocuklarımıza hediye ettik. Sivas'ın her tarafından trafik kontrolleri yapılıyor. Amacımız kimseye ceza yazmak değil, kimseye zorluk çıkartmak değil ama kurallara uymazsak maalesef yollarımız kan gölüne dönüyor. Bunun olmaması için kimsenin canı yanmaması için kurallara uyacağız" dedi.

Sürücüler dinlendiriliyor

Öte yandan, şehrin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturulan polis ekipleri bayram tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen ve uzun süre araç kullanan sürücüleri durdurarak dinlenmelerini sağlıyor. Sürücüler polis ekiplerinin uygulamalarında oldukça memnun olduklarını ifade ederek, özverili çalışmalarından dolayı polis ekiplerine teşekkür ettiler. - SİVAS