Validen Birlik ve Beraberlik Mesajı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, şehrin menfaatlerini, kalkınmasını, gelişmesini, özellikle kucaklaşmanın sağlanmasını, gönüllerin alınmasını çok önemsediğini söyledi.



Vali Seddar Yavuz, Ordu Gazeteciler Derneği ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği yönetim kurulu üyeleri ve gazetecileri makamında kabul etti.



Ordu Gazeteciler Cemiyeti ziyareti



İlk olarak Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul eden Vali Seddar Yavuz, "Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle kamuoyunun tarafsız ve doğru haberlerle bilgilendirilmesini, aynı zamanda bir kamu hizmeti olarak değerlendiriyoruz. O, nedenle basın kuruluşlarımızın yapmış olduğu hizmetlerin de kamu hizmeti kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Bu anlamda başta şahsım olmak üzere, kamuda çalışan tüm kamu görevlilerinin, sizlerin işlerini kolaylaştırması ve doğru bir kamuoyu oluşturma noktasında katkı sunması temel amaçlardan bir tanesi olması gerekir" diye konuştu.



"Karşılıklı anlayışla bu şehrin menfaatlerinin korunması ve tanıtılması fevkalade önemli" diyen Vali Yavuz, "Bölgemizde turizm giderek artıyor. Sadece Ordu için değil, diğer bölgeler için de bir destinasyon olarak görüyoruz. Bu anlamda da şehrimizin güzelliklerinin başta ülkemiz ve yabancı basın tarafından da takip edilmesi fevkalade önemli. Geçmiş dönemlerde meslek hayatımda turizm bölgelerinde çalıştım. 'Karadeniz'in en iyisi' diye tabir edilen, yeşilin her tonunun bulunduğu, maviyle kucaklaştığı bir bölge burası. Bu nedenle güzelliklerimizi daha iyi paylaşabilmeliyiz. Biz de Valilik olarak sizlerle birlikte işbirliği içerisinde bir çalışma yürütmeyi hedefliyoruz. Ortak akıl ve birlikte yönetim, en önemli ilkelerimizden bir tanesi. İstişare kültürünü en iyi şekilde işleteceğiz ama işletirken hiçbir zaman süreç odaklı bir yönetim anlayışımız olmayacak, sonuç odaklı bir yönetim anlayışı olacak. Konular sürüncemede kalmadan süratle karar almak gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Şehrin kucaklaşması lazım"



Vali Yavuz, "Dünyanın hiçbir döneminde bilgi bu kadar çabuk üretilmemiş ve çabuk yayılmamıştır. Bu çağa uygun, yeni bir model ve yönetim anlayışının ortaya konması gerekiyor. Şehrimizin menfaatlerini, kalkınmasını, gelişmesini özellikle kucaklaşmanın sağlanmasını, gönüllerin alınmasını çok önemsiyorum. Bu vesileyle geçmiş birikimlerimizi sizlerin de bu şehirdeki birikimleriyle birlikte değerlendirerek, güzel bir hizmet anlayışı içinde olacağımızı görüyorum. Ordu, her türlü güzelliği hak ediyor. Bizim de bu güzelliğe bir katkı sunma noktasında gayretli olmamız gerekiyor. Ümit ederim ki, karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde bu şehre güzel hizmetler yapmak kısmet olur" dedi ve nazik ziyaretlerinden dolayı Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın'a ve dernek yöneticilerine teşekkür etti.



Vali Seddar Yavuz'a Ordu Valiliği görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak konuşmasına başlayan Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın, "Ordu ili genelimizde 90'a yakın basın-yayın kuruluşu faaliyet göstermektedir. Ordu basın tarihi, bir asrı devirmiştir. Ordu, Türkiye'nin önemli basın kuruluşlarını içinde barındıran bir ildir. Arkadaşlarımızla birlikte sahada yoğun bir gündem içerisinde mücadele etmekteyiz. Sizlerin de aynı zamanda mesai arkadaşınız oluyoruz. Sizinle birlikte yapacağınız çalışmaları takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Ordu'da görev yapan ajans, gazete ve televizyonların diğer illere nazaran daha dinamik çalıştığını belirten Aydın, "Haber atlatmak, haberi hızlı bir şekilde muhataplarına ulaştırmak için var gücümüzle mücadele etmekteyiz. Biz yoruma dayalı değil, kurumlarımızdan teknik bilgiler noktasında destek istemekteyiz" diye konuştu.



Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği ziyareti



Vali Seddar Yavuz, bugün hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen ve yönetim kurulu üyelerini de makamında kabul etti.



"Basının sadece Türkiye'de değil, dünyadaki rolü ve toplumu bilgilendirme, yönlendirme, tarafsız, doğru haber verme ve kamuoyunun doğru oluşması noktasındaki önemini biliyoruz. O yüzden sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diyerek, konuşmasına başlayan Vali Seddar Yavuz, "Bu şehrin gelmiş olduğu noktada hepinizin çok büyük emeği var. Önümüzdeki süreçte de sizlerle birlikte bu şehrin menfaatleri, kalkınması, refah düzeylerinin yükseltilmesi noktasında yine işbirliği içinde çalışma arzumuz var. Bilgi ve haber alma noktasında karşılaştığınız sorunları aşma noktasında arkadaşlarımıza gerekli talimatları vereceğiz. Çünkü, iletişim çağında ne kadar işbirliği yapılırsa, o kadar başarı elde edilecektir" şeklinde konuştu.



Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen de ziyarette yaptığı konuşmada, "Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği olarak, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna bağlı bir derneğiz. Ben aynı zamanda Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanıyım. Ordu, sizinle yeni bir döneme başladı. Ordu için kazanç olacağınıza inanıyoruz. Ordu Valiliği göreviniz hayırlı olsun" dedi. - ORDU