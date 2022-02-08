Son dakika haber! Validebağ Korusu'ndaki yangın davası; mahkeme korunun doğal sit alanı olup olmadığına dair müzekkere yazılmasına karar verdi

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR Validebağ Korusu'nda torpil atarak 80 metrekarelik alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık Gökhan Uyarer'in (47) davasında mahkeme, söz konusu alanın doğal sit alanı olup olmadığı konusunda bilgi verilmesi için İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı İstanbul 6 No'lu Koruma Kurulu'na müzekkere yazılmasına karar verdi.

Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Göker Uyarer katılmazken, sanık avukatı yer aldı. Duruşmada Validebağ Gönüllüleri Derneği adına Avukat Onur Cingil hazır bulundu. Dernek avukatı Onur Cingil söz alarak "Olayı ihbar eden biziz. Davaya katılma talebimiz vardır. Tüzük gereği korunun doğal yapısını korumak adına davayı takip etmek istiyoruz. Söz konusu yer doğal ve tarihi sit alanıdır, 360 dönümdür. Şikayetçiyiz" dedi. Sanık avukatı müvekkilinin maddi ve manevi kastının olmadığını öne sürerek "Kaldı ki yangını kendi çabalarıyla söndürdüğü sabittir. Müvekkilimin suç kastı yoktur, beraatine karar verilsin" ifadelerini kullandı.

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Demirören Haber Ajansı - Güncel