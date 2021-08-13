Validebağ Korusu'nda yangın çıkaran şüpheli 200 metreden fazla yaklaşamayacak
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Validebağ Korusu'nda yangın çıkaran şüpheli 200 metreden fazla yaklaşamayacak

Validebağ Korusu'nda yangın çıkaran şüpheli 200 metreden fazla yaklaşamayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Üsküdar'daki Validebağ Korusu içerisinde torpil atarak yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Üsküdar'daki Validebağ Korusu içerisinde torpil atarak yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında Validebağ Korusu'na 200 metreden fazla yaklaşmaması şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

Üsküdar'da, 12 Ağustos'ta Validebağ Korusu içerisinde torpil atarak yangına sebep olan Gökhan U.(47) polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Gökhan U. emniyetteki ifadesinde, "Oğlum yaklaşık 1-2 hafta önce youtube kanalından torpil ile ilgili video izlemiş ve gelerek bana, 'Bana torpil atmak istiyorum' dedi. Ben de oğlumun bu isteğini yerine getirmek amacıyla sabah saatlerinde oğlumu da yanıma alarak bu tür malzemelerin satıldığı oyuncakçıya gittim. İş yeri sahibiyle kısa bir süre sohbet ettik ve torpil olup olmadığını sorduğumda iş yeri sahibi bana bir kutu içerisinde torpil getirdi. Bu kutu açıktı, elinde başka kalmadığını söyledi. Yaklaşık 30 tane civarındaydı, tamamını aldım" dedi.

Meskun mahal olmadığını düşünerek evine yakın olan Validebağ Korusu'na gittiklerini anlatan şüpheli, "Burada otluk tenha olan korunun alt tarafına giderek çocuğa öğretmek amacıyla yaktım ve yanar halde oğluma atması için verdim. Oğlum bir tane attı ve daha sonrasında öğrendiği için yaklaşık 5-6 tane daha attı. Torpillerin hepsini yakarak oğluma verdim. Sonun torpili de yakarak oğluma verdim ve attı ancak torpil patlamadığı için fitili etrafındaki otları tutuşturunca yangın başladı. Ben hızlı bir şekilde ayağımla söndürmeye çalıştım ancak başaramadım. Yardım amacıyla hemen görevlilere haber verdim. Hep birlikte yanan yere giderek kendi imkanlarımızla yangını söndürdük. Daha sonra görevliler beni muhafaza altına aldılar ve polis çağırdılar. Elimde poşette bulunan 31 adet patlamamış torpili görevlilere rızam ile teslim ettim. Benim bu olayda kesinlikle bir kastım yoktur. Bahse konu bölge ağaçlar olmayan ot olan bir bölgedir. Benim amacım sadece oğluma bunun nasıl kullanılacağını öğretmekti. Olaydan dolayı pişmanım" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gönderilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasıyla "ormanlık alanda taksirle yangına sebebiyet verme" suçundan adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

200 metreden fazla yaklaşmayacak

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Gökhan U. hakkında, 'Validebağ Korusu'na 200 metreden fazla yaklaşmama' ve 'haftada bir gün imza atma' şeklinde adli kontrol hükmü uyguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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