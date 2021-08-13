Son dakika haber... VALİDEBAĞ KORUSU'NDA TORPİL ATIP YANGIN ÇIKARDI; "OĞLUMA ÖĞRETİYORDUM" DEDİ
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Son dakika haber... VALİDEBAĞ KORUSU'NDA TORPİL ATIP YANGIN ÇIKARDI; "OĞLUMA ÖĞRETİYORDUM" DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ÜSKÜDAR Validebağ Korusu'nda torpil atarak yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

ÜSKÜDAR Validebağ Korusu'nda torpil atarak yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin üstünden 25 torpil çıktı.

Validebağ Korusu'nda dün G.U. (47) isimli kişinin attığı torpil nedeniyle iddiaya göre yangın çıktı. Şüpheli zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. G.U.'nun üstünden 25 torpil çıktı. Şüphelinin sorgusunda, kırtasiyeden aldığı 35 torpil ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otların tutuştuğunu, sonrasında ise kendi imkanlarıyla ve görevlilerin yardımıyla yanan otları söndürdüğünü ifade etti. G.U, polisteki işlemlerinin ardından "6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 110. Maddesi" hükümleri gereğince bugün adli makamlara sevk edildi.

Son dakika haber... VALİDEBAĞ KORUSU'NDA TORPİL ATIP YANGIN ÇIKARDI; 'OĞLUMA ÖĞRETİYORDUM' DEDİ
Son dakika haber... VALİDEBAĞ KORUSU'NDA TORPİL ATIP YANGIN ÇIKARDI; 'OĞLUMA ÖĞRETİYORDUM' DEDİ
Son dakika haber... VALİDEBAĞ KORUSU'NDA TORPİL ATIP YANGIN ÇIKARDI; 'OĞLUMA ÖĞRETİYORDUM' DEDİ
Son dakika haber... VALİDEBAĞ KORUSU'NDA TORPİL ATIP YANGIN ÇIKARDI; 'OĞLUMA ÖĞRETİYORDUM' DEDİ
Son dakika haber... VALİDEBAĞ KORUSU'NDA TORPİL ATIP YANGIN ÇIKARDI; 'OĞLUMA ÖĞRETİYORDUM' DEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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