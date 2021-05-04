Valide İnsani Yardım Derneği'nden Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için iftar organizasyonu
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Valide İnsani Yardım Derneği'nden Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için iftar organizasyonu

Valide İnsani Yardım Derneği'nden Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için iftar organizasyonu
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Valide İnsani Yardım Derneği, Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlara iftar yemeği verdi.

Valide İnsani Yardım Derneği, Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlara iftar yemeği verdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bölgede şu ana kadar 5 bin kişiye iftar veren dernek, 10 bin kişiye daha iftar vermeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Valide İnsani Yardım Derneği Yetkilisi Ferhat Kurt, kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanların ramazanda yanlarında olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kurt, hayırsever bağışçıların katkılarıyla verilen iftarlardan binlerce Rohingyalı Müslümanın istifade ettiğini aktararak, "Katkıda bulunan hayırsever bağışçılarımıza bu mazlum insanları sevindirdikleri için çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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