Valide İnsani Yardım Derneği, Çad'daki 23 köyü suya kavuşturdu
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Valide İnsani Yardım Derneği, Çad'daki 23 köyü suya kavuşturdu

Valide İnsani Yardım Derneği, Çad'daki 23 köyü suya kavuşturdu
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Valide İnsani Yardım Derneği, Afrika ülkesi Çad'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı 23 köyde su kuyusu açtı.

Valide İnsani Yardım Derneği, Afrika ülkesi Çad'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı 23 köyde su kuyusu açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Afrika'nın en yoksul 3 ülkesinden biri olan Çad'da bulunan Rig Rig ile Angori'deki 23 köyde hayatını sürdüren Müslümanlar, yaşam mücadelesi veriyor.

Valide İnsani Yardım Derneği, suya uzun yürüme mesafesiyle ulaşılabilen, birikmiş yağmur ile vadi suları içildiğinden dolayı birçok hastalık ile ölümlerin yaşandığı 23 köyü suya kavuşturdu.

Afrikalı köylüler, yürümeden su ihtiyaçlarını giderebilecekleri için büyük sevinç yaşadı. Hayırseverlerin bağışlarıyla açılan su kuyularından, binlerce kişinin istifade etmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Valide İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz, Müslümanların yaşadığı bu bölgenin yüzlerce yıl batının sömürüsü altında kaldığını belirtti.

Bağışçılardan aldıkları güçle ilkel yaşam sürülen Çad'ın çöl bölgelerinde haftalarca süren sondaj çalışmasıyla Müslümanları suya kavuşturduklarını kaydeden Yılmaz, köylülerin de Türkiye'deki hayırseverlere dua ettiklerini aktardı.

Yılmaz, susuz binlerce köy olduğuna dikkati çekerek, kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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