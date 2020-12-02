Vali Zülkif Dağlı'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vali Zülkif Dağlı'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

02.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:34
Vali Zülkif Dağlı'dan

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, engellilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, engellilik konusunda farkındalığın artırılması ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla 3 Aralık'ın Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Engeller Günü" olarak kabul edildiğini anlattı.

Engelli vatandaşların hayatın her alanında desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Dağlı, "Hizmet sunum mekanizmalarının uygun hale getirilmesiyle ihtiyaçlarının çözümünü etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirmek, sosyal hayata katılımlarında onlara destek olmak ve hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir." ifadesini kullandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Korona asgari ücret zammı görüşmelerini de vurdu! Bu yıl toplantıda bir ilk yaşanacak
Korona asgari ücret zammı görüşmelerini de vurdu! Bu yıl toplantıda bir ilk yaşanacak
Yaralı kurye, canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patron son noktayı koydu
Yaralı kurye, canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patron son noktayı koydu

Dağlı, şunları kaydetti:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düşüncesiyle hareket eden devletimiz, son yıllarda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atmaktadır. Sosyal hizmetler, eğitim, istihdam ve ulaşım gibi temel konularda yasal düzenlemeleri hayata geçirmektedir. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, sorunlarının çözümünü sağlayacak, her alanda başarı sağlamalarının önünü açacak tüm çalışmalara her zaman olduğu gibi bundan sonra da azami destek vermeye devam edeceğiz. Bu anlamlı günün toplumsal duyarlılığı artırmasını temenni ederek tüm engelli vatandaşlarımıza saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

İlgili Haberler

Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı Çelik'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı Çelik'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Aydın Valisi Aksoy'un 03 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Aydın Valisi Aksoy'un 03 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı
Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Bülent Arınç Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Enes Batur Demet Akalın İbrahim Büyükak
Spor Falcao Fuat Çapa Erol Bulut Tolga Ciğerci Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Zülkif Dağlı'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 12:57:20. #1.15#
title