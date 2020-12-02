Vali Zülkif Dağlı'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, engellilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, engellilik konusunda farkındalığın artırılması ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla 3 Aralık'ın Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Engeller Günü" olarak kabul edildiğini anlattı.

Engelli vatandaşların hayatın her alanında desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Dağlı, "Hizmet sunum mekanizmalarının uygun hale getirilmesiyle ihtiyaçlarının çözümünü etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirmek, sosyal hayata katılımlarında onlara destek olmak ve hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir." ifadesini kullandı.

Dağlı, şunları kaydetti:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düşüncesiyle hareket eden devletimiz, son yıllarda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atmaktadır. Sosyal hizmetler, eğitim, istihdam ve ulaşım gibi temel konularda yasal düzenlemeleri hayata geçirmektedir. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, sorunlarının çözümünü sağlayacak, her alanda başarı sağlamalarının önünü açacak tüm çalışmalara her zaman olduğu gibi bundan sonra da azami destek vermeye devam edeceğiz. Bu anlamlı günün toplumsal duyarlılığı artırmasını temenni ederek tüm engelli vatandaşlarımıza saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü