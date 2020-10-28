Vali Zülkif Dağlı'dan 29 Ekim mesajı
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Vali Zülkif Dağlı'dan 29 Ekim mesajı

28.10.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:25
Vali Zülkif Dağlı'dan 29 Ekim mesajı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Dağlı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı, büyük bir fedakarlık ve kahramanlığın eseri olan Kurtuluş Mücadelesi'nin zaferi neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümünü coşku ve gururla kutladığını belirtti.

Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve hukuk devleti kimliğiyle Türkiye'nin dünyanın yükselen güçleri arasında yer aldığını ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Bugün hepimize düşen ortak görev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' dediği Cumhuriyet'e ve milli değerlere sahip çıkmak, bu ruh ve bilinci gelecek nesillere aktarmaktır. Bu toprakları bizlere vatan yapan, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru uğruna şehitlik mertebesine erişmiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor, Samsunlu hemşehrilerimizin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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