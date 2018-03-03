Vali Zorluoğlu, Terörle Mücadele Gazisine Rozet Taktı

Tunceli Jandarma Özel Harekat Taburunda görevliyken, Mardin Nusaybin'de PKK'lı teröristlere yönelik hendek operasyonları sırasında yaralanan ve gazi olan Jandarma Uzman Onbaşı Murat Belet malul gazi statüsüne alındı.

Muradiye programında, beraberindeki Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Muradiye Kaymakamı Harun Yücel ile birlikte, ilçe nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Murat Belet'i de ziyaret eden Vali Zorluoğlu, malul gazimize rozet taktı. Şehit ve gazilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Vali Murat Zorluoğlu, şehit yakınlarının ve gazilerin her konuda yanlarında olduklarını ifade etti. - VAN