Vali Zorluoğlu, Şehit Aileleriyle Bayramlaştı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ile kentteki şehit aileleriyle bayramlaştı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehitlerin yadigarlarına verdikleri öneme istinaden arife gününde şehit aileleriyle bir araya gelen Zorluoğlu, Surki, Arslan ve Yabalak ailelerini ziyaret etti.

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde vatani görevini yaparken, 2017 yılında PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik hain saldırısında şehit olan Tankçı Er Suat Surki'nin İpekyolu ilçesindeki baba evine konuk olan Zorluoğlu, bir süre sohbet ettiği aile üyelerinin bayramını kutladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın edildiği ziyarette, Sevcan Zorluoğlu, şehidin annesi ile yakından ilgilenerek evin çocuklarına hediye verdi.

Zorluoğlu çifti daha sonra, 2016'da İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bölücü terör örgütü tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu mahalle bekçisi Ferhat Arslan'ın Tuşba ilçesindeki evine konuk oldu.

Arslan'ın annesi, eşi ve çocukları tarafından karşılanan Zorluoğlu ve eşi, ailenin bayramını kutladı.

Bahçesaray ilçesinde 2012'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik korucusu Mehmet Emin Yabalakın eşi ve çocuklarıyla da bayramlaşan Zorluoğlu çifti, Van Büyükşehir Belediyesinde ziraat mühendisi olarak görev yapan ve 2008 yılından beri ALS hastası olan Mustafa Çelik'i de evinde ziyaret etti.

Zorluoğlu çiftine ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve eşi Dilek Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ve Müftü Vekili Sebahattin Kesti eşlik etti.