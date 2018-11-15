Vali Zorluoğlu, Sakatatçılar Çarşısında İncelemelerde Bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, yapımında sona gelinen Sakatatçılar Çarşısında incelemelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret usulü ile yapılan Sakatatçılar Çarşısında sona gelindi. Vali Mithatbey Mahallesi Defterdarlık Caddesi üzerinde yapımı devam eden Sakatatçılar Çarşısında incelemelerde bulunan Vali Murat Zorluoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan ve ilgili daire başkanlarıyla birlikte içerisinde 16 dükkan, 1 lokanta ve 1 zabıta noktasının yer alacağı modern çarşıda incelemelerde bulunan Zorluoğlu, çarşının bittiğinde bölgenin standartlara uygun en büyük ve en modern sakatatçılar merkezi olacağını ifade etti.

Buradaki incelemelerinin ardından Vali Zorluoğlu, mahallelinin yol sorunlarını da dinleyerek çözüm noktasında gerekli talimatları verdikten sonra bölgeden ayrıldı. - VAN