Vali Zorluoğlu'ndan Kamu Kurumlarına Ziyaret

Van Valisi Murat Zorluoğlu, kamu kurum ziyaretleri kapsamında Ticaret İl Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Zorluoğlu, beraberindeki Vali Yardımcısı İbrahim Civelek ile gerçekleştirdiği ziyarette, ilk olarak Ticaret İl Müdürlüğüne geçerek burada personellerle selamlaştı. Daha sonra İl Müdürü Mehmet Murat Keremoğlu, Vali Zorluoğlu'na kurumun yapısı, yapılan çalışmalar, personel durumu ve 2018 yılı içinde yapılacakları hakkında bilgilendirme yaptı.

Vali Zorluoğlu, Ticaret İl Müdürlüğünün çok görünür bir kurum olmamasına rağmen çok önemli bir hizmeti yerine getirdiğini söyledi.

Ticaret İl Müdürlüğü sonrası Vali Zorluoğlu'nun ikinci ziyareti Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne oldu. Burada İl Müdürü Nevzat Gün tarafından karşılanan Vali Zorluoğlu'na slaytlar eşliğinde projeler, yapılan çalışmalar ve planlanan projelerle ilgili sunum yapıldı.

Vali Zorluoğlu, sunumun adından Müdür Gün'e teşekkür ederek, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından şu anda yürütülen proje ve çalışmalara destek vereceklerini, ayrıca yeni projelerin hazırlanması sonrası değerlendirilerek gereken desteğin de verilebileceğini ifade etti. - VAN