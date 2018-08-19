Vali Zorluoğlu'ndan Bayram Mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Zorluoğlu, yayınladığı mesajda, "Yüce Allah'a yaklaşabilmemize fırsat sunan en önemli ibadetlerden biri olan kurban, gönül huzuru yanında, ihtiyaç sahipleriyle varlıklı Müslümanların yakınlaşmasına da vesile olmakta. Bayramda kurban etlerinin paylaşılması, çocuklarımızın sevindirilmesi ve ziyaret edilen büyüklerimizin hayır dualarının alınmasıyla, inancımızın ve toplumumuzun önemli değerleri pekiştirilmektedir. Bayramlarımızın manevi iklimi, birlik ve beraberlikten taviz vermediğimiz, dayanışma ve paylaşmayı kısıtlamadığımız sürece daha geniş coğrafyalara yayılacak, dini vecibelerimizi yerine getirmiş olmanın doyumu, devletimizin ve milletimizin dirliğiyle adeta perçinlenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - VAN