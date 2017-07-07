Vali Zorluoğlu'na Ziyaretler Sürüyor

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu'nu belediyedeki makamında ziyaret etti.



OSB Başkanı Şemsettin Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Zorluoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.



OSB Başkanı Bozkurt, Zorluoğlu'na her iki görevinde başarı dileyip, kentin sanayisi ile ilgili bilgiler sundu.



OSB heyetinin ziyaretinden ötürü memnuniyetini dile getiren Zorluoğlu ise, Van'da sanayileşme konusunda bir atılım içerisinde olunması gerektiğini söyledi.



Vali Zorluoğlu, "Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak istihdama yönelik projelere destek vereceğiz. Van ekonomisini daha ileriye taşımak için çaba sarf etmeliyiz. Bu da birliktelikle yapılabilir. Hep beraber kent için, ülke için çalışacağız. Bu anlamda yatırımcının desteklenmesi gerekir. Biz de bunu sağlamak için her türlü desteği sunacağız" diye konuştu.