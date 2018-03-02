Vali Zorluoğlu, Muradiyeli Gaziye Rozet Taktı

Tunceli Jandarma Özel Harekat Taburunda görevliyken, Mardin Nusaybin'de PKK'lı teröristlere yönelik hendek operasyonları sırasında yaralanan ve gazi olan Jandarma Uzman Onbaşı Murat Belet malul gazi statüsüne alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu, Muradiye ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, beraberindeki Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Muradiye Kaymakamı Harun Yücel ile ilçe nüfusuna kayıtlı Belet'i ziyaret ederek, malul gazi rozeti taktı.

Şehit ve gazilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Vali Murat Zorluoğlu, şehit yakınlarının ve gazilerin her konuda yanlarında olduklarını söyledi.