Vali Zorluoğlu Kentten Ayrıldı

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu kentten ayrıldı.

Van Ferit Melen Havalimanında düzenlenen uğurlamaya AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kaymakamlar, kurum amirleri ve vatandaşlarla katıldı. Uğurlamada konuşan Vali Zorluoğlu, Trabzon'da yeni bir hayata adım atacaklarını söyledi. Van'daki insanların sevgi seli ve muhabbetini karşısında duygulandığını dile getiren Vali Zorluoğlu, kentten hüzünlü bir şekilde ayrıldığını kaydetti. Zorluoğlu, "Gönlümüzde birçok güzel anıyı da Trabzon'a götürüyoruz. Diğer taraftan da kendi memleketimize, insanımıza, Trabzon'a hizmet etmenin heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Vali Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, vedalaşmanın ardından kentten ayrıldı. - VAN