Vali Zorluoğlu: "Bu Şehir, Türkiye'de İlk 10'a Girmeye Aday"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, "Bu sene yayla ve meraları serbest bıraktık. Dolayısıyla, turizm, tarım, hayvancılık, yeni sanayi yatırımları ve devletin yapacağı yatırımlarla bu şehir, Türkiye'de ilk 10'a girmeye aday. İnşallah terörün tamamen minimize edilmesi ve ortadan kaldırılmasıyla bu hedefler çok uzak değil." dedi.

Zorluoğlu, önceki yıllarda yaşanan terör olaylarıyla gündeme gelen İpekyolu ilçesindeki Hacıbekir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Gevdan Aşireti kanaat önderi Mehmet Aslan'ın evinde mahalle muhtarları ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Zorluoğlu, özel sektörün yatırım yapması için huzur ortamının şart olduğunu anlattı.

"Güvenli bir şehir imajı çizildi"

Van'ın birkaç yıldır artan huzur ortamına sahip çıkması ve kentte huzur ortamının sürekli hale getirilmesi gerektiğini belirten Zorluoğlu, "Sağlanan huzur ortamıyla Van hareketlendi. Geçtiğimiz yıl caddeleri, sokakları, deniz kenarları cıvıl cıvıl ve insanlarla doluydu. Gece geç saatlere kadar insanların sokaklarda alışveriş yaptığı güvenli bir şehir imajı çizildi." diye konuştu.

Zorluoğlu, geçen yıl 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ağırladıklarını, bu durumun da şehrin ekonomisi, esnafı ve ticaretle uğraşan erbabına çok ciddi katkılar sağladığını söyledi.

"Şehir ileriye doğru bir adım attı"

Van'ın ulusal ve uluslararası basında dikkati çeken bir noktaya geldiğini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Van farklı bir yere doğru gidiyor. Sanayi yatırımcıları, Van'da huzur ortamıyla yeni yatırımların peşine düştü. İnşallah bu huzur ortamının devam etmesiyle yeni yatırımlar gelecek ve bu yatırımlarla işsizlerimiz daha fazla iş bulacaklardır. 2 bin 200 İş-Kur personeli aldık. Tamamını da kura ile belirledik. Personel alırken ekonomik durumu yetersiz olan yerlerden almaya gayret göstereceğiz. Hacıbekir Mahallemiz de bu yerlerden bir tanesi olacak. İnşallah beraber çalışarak bu şehrin kazandığı bu ivmeyi daha da yukarılara taşıyacağız. Şehirde şu an bir umut var. Sokağa çıktığımda vatandaşlarımdan bunu dinliyorum. Şehir ileriye doğru bir adım attı. İnşallah ileriye doğru daha büyük adımlar atacağız ve bu şehir, daha modern, kalkınmış ve müreffeh hale gelecek."

-"Bu şehir, Türkiye'de ilk 10'a girmeye adaydır"

Zorluoğlu, Van'ın küçükbaş hayvancılıkta önemli bir merkez olduğunu dile getirerek, "Van'da 1970'li yıllarda 7-8 milyon koyunun olduğu belirtiliyor. Bu rakam şu an 2 milyon. Van'da şu an yasaklı yayla ve mera yok. Dolayısıyla, turizm, tarım, hayvancılık, yeni sanayi yatırımları ve devletin yapacağı yatırımlarla bu şehir, Türkiye'de ilk 10'a girmeye aday. İnşallah terörün tamamen minimize edilmesi ve ortadan kaldırılmasıyla bu hedefler çok uzak değil." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın ayağını çamurdan kurtarıyoruz"

Van'da gerçekleştirilmesi planlanan kamu yatırımlarına da değinen Zoğluoğlu, şöyle devam etti:

"Van yapılacak çevre yolu şehrin trafiğine önemli katkı sağlayacak. Bununla ilgili imar işlemleri tamamlandı. Hedefimiz birkaç yıl içerisinde bu çevre yolunu tamamlamaktır. Van'da bir stadyum yapılması için Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştük. İnşallah yakında protokol yaparak yeni belirlediğimiz yerde bu işin startını vereceğiz. Bununla ilgili çok olumlu gelişmeler var. Uzun yıllardır yapılmayan hizmetleri yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl bin kilometre asfalt yol yaptık. Bu tarihi bir rekordur. Yeni asfalt çalışmalarıyla vatandaşlarımızın ayağını çamurdan kurtarıyoruz. Yine atık su arıtma tesisini yapıyoruz. Van Gölü için önemli olan 100 milyonluk yatırımın temelini atacağız. Kent Meydanı çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımıza dokunacak sosyal yardımlar gerçekleştiriyoruz. Hacıbekir mahallemiz de bütün bu yatırımlardan yararlanacak."

Zorluoğlu, ardından beraberindeki İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve kurum amirleriyle bazı vatandaşların ev ve iş yerlerini ziyaret ederek onlarla sohbet etti.