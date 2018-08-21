Vali Zorluoğlu, Asker ve Polislerle Bayramlaştı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, asker ve polislerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

İlk olarak İl Jandarma Komutanlığı'na gelen Vali Zorluoğlu'nu İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan karşıladı.



Tek tek askerlerle bayramlaşan Zorluoğlu, bir süre Tuğgeneral Özfidan ile sohbet ettikten sonra 6. Hudut Alay Komutanlığı'na geçti.



Alay Komutanı Albay İlker Ertuğrul tarafından karşılanan Zorluoğlu, askerlerin bayramını kutladıktan sonra şeref defterini imzaladı.

Vali Zorluoğlu, daha sonra telekonferans aracılığıyla hudut birliklerine bağlanarak komutan ve askerlerin bayramını kutladı.

Hudut birliklerinin terörle ve kaçakçılıkla mücadelede büyük başarılar elde ettiğini belirten Vali Zorluoğlu,"Devletimizin ve valiliğimizin bütün imkanları sizlerin daha rahat koşullarda, daha iyi mücadele etmeniz için mutlaka hazır ve nazırdır. Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı bayramlar." diye konuştu.

Zorluoğlu, son olarak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve polislerle bayramlaştı.