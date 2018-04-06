Vali Zorluoğlu, Aşiret Liderleriyle İstişarelerde Bulundu

Van Valisi Murat Zorluoğlu, aşiret liderleriyle öğle yemeğinde bir araya gelerek, kendileriyle gündeme dair istişarelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve 19. Dönem Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz'ın da hazır bulunduğu toplantıda, yemek öncesi bir takım değerlendirmelerde bulunan Vali Zorluoğlu, ülkemizin bir süredir çok kritik süreçten geçmekte olduğunu söyledi. Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışıldığını kaydeden Vali Zorluoğlu, "İstikbalimiz için ikinci bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Neden Türkiye son özellikle birkaç yıldır içeriden ve dışarıdan bu kadar saldırıyla karşı karşıya kalıyor? Bunu şöyle izah ediyorum; Türkiye son birkaç yıldır 2011-2012'den itibaren yoğunlaşan şekilde daha çok kendi halkını ve çıkarlarını önceleyen bir politika izliyor. Yani eski -özellikle bizim yaşımızın yettiği 70-80-90'lı yılların hatırladığı- Türkiye, daha ziyade NATO'nun, ABD'nin, Batı'nın söylediğini yerine getiren, ileri bir garnizon gibi görev icra ediyordu. Dünyanın hakim güçleri ne diyorsa onu yerine getiriyordu. Son döneme baktığımızda durum tamamen tersine döndü. Şimdi kendi kararlarımızı alabiliyoruz. Hem ülkemizin içinde hem de sınırlarımız dışında, aldığımız kararları uygulamaya yetecek askeri, ekonomik ve insan gücümüz var. Türkiye'nin bu politika değişikliği tabii ki eski Türkiye'ye alışanları rahatsız ediyor. Birileri Türkiye'nin değişen politikası ve tutumu karşısında nasıl bir vaziyet alacaklarının şaşkınlığını yaşıyor. Çünkü güçlü Türkiye demek, mazlumların umudu demektir. Ortadoğu'da, Suriye'de, Irak'ta da ezilen, mazlum milletler için umut demektir" dedi.

Ülkenin yükselişini engellemek, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını durdurmak için çok yönlü ve çok aktörlü kirli bir plan uygulandığına dikkat çeken Vali Zorluoğlu, bu plan dahilinde; ekonomik baskı, tetikçilik, faiz ve dövize müdahaleler, kredi notunu düşürme gibi girişimlerin ortaya konduğunu dile getirdi. 2017 yılında Türkiye'nin 7,4 büyüme gerçekleştirdiğini de hatırlatan Vali Zorluoğlu, "Türkiye dünyada en çok büyüyen ülkelerin başında geldi. Bu ekonomik tetikçilerin Türkiye'yi ekonomik anlamda kıskaca almak ve bu şekilde diz çöktürmek için sahnelediği plan tutmadı. Millet iradesini tankla, topla esir almak planları vardı. Bunu 15 Temmuz'da denediler. Türkiye'de milli iradenin mabedi olan TBMM'yi bombaladılar. Cumhurbaşkanlığı külliyesini bombaladılar. 250 şehit verdik, 2 binin üzerinde gazimiz oldu. Ne var ki bunda da başarılı olamadılar. Milletimiz topyekun bu kalkışmaya karşı koydu. Bu badireyi de elhamdülillah atlattık" ifadelerini kullandı.

Dış mihrakların kirli planı içerisinde bölücü terör örgütünün de içeride ve dışardaki türevleriyle ve uzantılarıyla yer aldığını anlatan Vali Zorluoğlu, "2015'te durduk yere Şanlıurfa'da 2 polis memurumuzu uykularında adeta katlederek şehit etmeleriyle başlayan terörü, Kobani bahanesiyle meydana gelen olayları, şehirlerimizin savaş alanına dönüştürülmesini, çukurlar ve hendekler kazılmasını, vatandaşlarımızın ve devletimizin mağdur edilmeye çalışılmasını hep birlikte yaşadık. Ama geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü bir devlettir ve gereken tedbiri almıştır. Van da o dönem çukura ve hendeğe müsaade etmedi. Bu anlamda Van halkına müteşekkiriz. O dönem kazılan yerlerde şehitler verdik. Ama asla onurumuzdan, şerefimizden ve geleceğimizden taviz vermeyerek bu işlerin üstesinden geldik. Bugün memleketimizin her bir metrekaresinde huzur ve güveni tesis ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kendilerinin bizlere verdiği emirler ve talimatlar, güvenlik kuvvetlerimizin cansiperane mücadelesi ile Van'da artık vatandaşımızın gündeminde terör çok arka sıradadır. Vanlıların gündeminde şimdilerde; ticaret, yeni yatırımlar, turizm, esnafın canlanan işi gücü, yeni istihdam alanları, çocuklar ve gençlerimizin daha müreffeh bir geleceğe kavuşturulması var" şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin etrafında olup bitenin, kuşatma planlarının farkına vardığını ve gereğini yaparak Afrin ve Cerablus'a müdahale ettiğini, gerekirse diğer yerlere de yapacağını aktaran Vali Zorluoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Biz ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz noktaya kadar gideriz. Ancak bunu işgalci zihniyetle değil kendi sınır ve iç güvenliğimiz için yaparız. Bugün Afrin operasyonu, tarihe sivillere en ufak bir zarar verilmeden başarıyla yapılan bir operasyon olarak geçmiştir. Burada Türkiye Cumhuriyeti ordusu ve güvenlik kuvvetlerinin, sivil insanların hayatına ne kadar önem verdiği de bütün dünyaya gösterilmiştir. Allah ordumuza milletimize devletimize zeval vermesin. Türkiye'nin başına güneydeki komşularımızın başına gelenlere benzer hadiseler geldiğinde bizim insanımızın gideceği bir başka memleket yoktur. Biz o nedenle bu memlekete, İslam'ın da en önemli kalesine; Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Sünnisiyle, Alevisiyle sahip çıkmak zorundayız. İstanbul'da, İzmir'de, Diyarbakır'da, Van'da yaşayanlar, hep birlikte bunu yapmalıyız."

Vali Zorluoğlu konuşmasının devamında aşiret liderlerine şöyle hitap etti:

"Sizler toplumumuzda önemli konumda bulunan, etkili insanlarsınız. O nedenle sizlerle daha yakın mesai içerisinde çalışmak ve sizlerin fikirlerini alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Temsil ettiğiniz insanlara, burada yapılan hizmetleri ve yatırımları, devletimizin Van'a yönelik özel hassasiyetini ve buraya verdiği önemi tüm gerçekliğiyle anlatmanızı, Cumhurbaşkanım ve devletim adına istirham ediyorum. Vatandaşlarımıza; mahallelerde ve en ücra köylerde sizler ulaşıyorsunuz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu, yapmaya çalıştıklarımızı anlatın."

Van'da büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri eliyle yürütülen hizmet ve yatırımları, önümüzdeki döneme ilişkin projeleri de paylaşan Vali Zorluoğlu, daha sonra sözü aşiret liderlerine vererek, görüş, öneri ve beklentilerini dinlediği konuklarıyla fikir teatisinde bulundu.

Van'da geçmişte yaşanan olumsuzlukların geride kaldığını dile getiren AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise, 2019 seçimlerinden itibaren yeni yönetim sistemi ile yeni bir döneme girileceğini söyledi. Van'ın çok kolay bir şehir olmadığına değinen Türkmenoğlu, 81 il içerisinde Van'ın 14 yıl içerisinde yüzde 100 büyüyen tek il olduğunu kaydederek, "2002'de 600 bin olan nüfusumuz şimdi 1 milyon 100 bin. Bu şehri sahiplenmeliyiz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde yarınlarımıza çok güzel şeyler bırakacağımıza inanıyorum. Bu tek başımıza yapacağımız iş değil. Bu konuda sizlerin de bizleri yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum. Geçmişte aşiret mensuplarımız, aşiretlerimiz tahrip edilmeye çalışıldı. Aşiretlerimize leke sürülmeye çalışıldı. Aşiret kültürünü bu toplumdan söküp atmaya kalkışanlara lütfen izin vermeyin. Bu saatten sonra ilimizde terör meselesini gündemimizden çıkarıyoruz. Yapılacak en üst mücadele en iyi şekilde sürdürülüyor. Yeter ki burada birlik beraberlik ruhu içinde ve kararlı olalım. Allah nasip ederse sizin bütün düşüncelerinizle hemhal olacağız, fikirleriniz bizim için kıymetlidir. Hiçbir zaman sizden kopmayacağız. Asla ve asla toplumun ve sizin değerlerinize halel getirecek şeyler yapmayacağız. İlçelerimizde belediye başkan vekillerimiz yoğun şekilde çalışıyorlar" dedi.

Öğle yemeği ile süren toplantı sonunda Vali Murat Zorluoğlu, çeşitli sağlık sorunları ve mazeretleri dolayısıyla davete katılamayan aşiret liderlerine de selam ve iyi dileklerini ileterek, tüm aşiret liderlerini ve mensubu oldukları aşiretlerin üyelerini, 8 Nisan Pazar günü Van'da gelecek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, kendisine yakışır şekilde karşılamaya, ağırlamaya ve uğurlamaya davet etti. - VAN