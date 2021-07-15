Vali Yunus Sezer 15 Temmuz Şehit Ailesi ve Gazimizi Ziyaret Etti

(14. 07. 2021) 15 Temmuz 2016 gecesi milletçe yaşadığımız hain darbe girişimi sonrasında şehit olan demokrasi kahramanlarımızı anmak ve o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak için düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Vali Yunus Sezer, 15 Temmuz...

KIRIKKALE-(14. 07. 2021) 15 Temmuz 2016 gecesi milletçe yaşadığımız hain darbe girişimi sonrasında şehit olan demokrasi kahramanlarımızı anmak ve o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak için düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Vali Yunus Sezer, 15 Temmuz Şehidi Polis Memuru Hakan Yorulmaz'ın ailesi ile 15 Temmuz Gazisi Mustafa Semerci ve ailesini ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında Vali Yunus Sezer'e, Garnizon Komutanı Müh. Alb. Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Uğur Özmen ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak eşlik etti.

Sohbet ortamında geçen ziyaretler sırasında vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru ve güvenliği yolunda canlarını veren şehitlerin, daima şükran ve minnetle anılacağını kaydeden Vali Yunus Sezer, demokrasi ve vatan uğruna göğsünü siper ederek gazilik unvanına erişen gazimize de aileleriyle birlikte sağlıklı bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu.

Vali Sezer'in şehit ve gazi aileleri ve yakınlarının her zaman yanlarında olacaklarını belirttiği ziyaretler, tüm şehitlerin ruhlarına dualar okunarak, Allah'tan rahmet dilenmesiyle son buldu.

Kaynak: Habermetre