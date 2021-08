Vali Yırık ve eşi, Zafer Bayramının 99'uncu yılında, 99 yaşındaki Pembe Dağoğlu ile bir araya geldi

ELAZIĞ - Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü vesilesiyle 99 yaşında olan Pembe Dağoğlu'nu evinde ziyaret etti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık 30 Ağustos Zafer Bayramından 2 ay önce doğan Pembe Dağoğlu'nu evinde ziyaret ederek muhabbet etti. Vali Yırık ve eşi, Pembe teyzeyle muhabbet ettikten sonra hediye verirken Pembe teyze de kendi elleriyle ördüğü lifleri Ayşe Yırık'a hediye etti. Öte yandan sohbet esnasında çalan Pembe teyzenin telefonu çekmeyince Vali Erkaya Yırık kendi telefonundan 99 yaşındaki Pembe teyzenin akrabasını arayarak sohbet edip bir istekleri olduğu zaman kendisini arayabileceği belirtti.

Bugün millettin küllerinden doğduğu 26 Ağustosta başlatmış olduğu ve 30 Ağustosta zafere ulaştırdığı kurtuluş mücadelesinin 99'uncu yılını idrak ettiklerini aktaran Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "99'uncu yılda bize bu zaferleri yaşatan ülkemizi, vatanımızı ve milletimizi her türlü düşmanlardan koruma amacıyla mücadele eden savaşan, canlarını feda eden gazi olan büyük meşakkatleri vaktiyle çekmiş fedakarlıkta bulunmuş bugünün anısına 30 Ağustostan 2 ay önce dünyaya gözlerini açmış 99 yaşında olan Pembe Dağoğlu teyzemizi evine konuk olduk. Pembe teyzemiz 99 yaşında Zafer bayramımızla yaşıt kendisi aslen Sivrice Kürk köyünden olup Elazığ'ımızda ikamet ediyor. Yaklaşık 24 yıl önce eşi Mehmet amcayı kaybetmiş kendisi sıhhatli bir şekilde kendi kendine yeterli bir şekilde bu evde hayatını devam ettiriyor. Oğlu Ahmet'in ifadesine göre, Pembe Teyzemiz ibadetlerine düşkün 60'lı yaşlarda okuma yazma öğrenmiş ve o tarihten itibaren de her türlü eline geçen kitabı okumaya çalışan okuyan ve okumaya değer veren bir büyüğümüzdür. Son yıllarda yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde de kendisi dikkat etmiş 3 doz aşısını da kendisi yaptırmıştır. Allah uzun ömürler versin. Biz geçmişimizin bu başarılarında kendilerine büyük minnetlerimizi ve saygılarımızı borçluyuz. Bu vatanı biz kolay elde etmedik. Onun için büyüklerimize hürmet etmek onların ellerini öpmek, onları her daim varlığımızın bir mesanesi olarak görmek bizlere de borç ve görevdir. Ben kendilerine 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99'ncu yılında 99'ncu yaşında bulunan Pembe teyzemiz ve ailesi bizleri misafir ettiği için kendilerine teşekkür ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz var olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Vali ve eşinin kendisini ziyaret ettiği için mutlu olduğunu aktaran Pembe Dağoğlu, "Vali bey benim yanıma gelmiş bundan daha bundan daha büyük nimet olmaz. Allah'ıma şükür gece kalkıp namazımı kılıyorum ondan iyisi elimize geçmez. Allah zaferlerimizi daim etsin" cümlelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu