Vali Yırık, Valilik birimlerini ziyaret etti Elazığ Valisi Erkaya Yırık, valilik birimlerini ziyaret etti.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, valilik birimlerini ziyaret etti.

Valilik hizmet binasındaki irimleri tek tek ziyaret eden Yırık, kamu görevlileri ile bir süre sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Yürütülen hizmetler hakkında görevlilerden bilgi alan Yırık, vatandaşların iş ve işlemlerinin daha hızlı görülmesi için uyarıda bulundu.

Vali Yırık, ayrıca vatandaşların bekletilmemesi konusunda eksik gördüğü hususların bir an önce giderilmesi için talimat verdi.

Kaynak: AA