ELAZIĞ (İHA) - Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda mülkiye başmüfettişliğine atanan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Mülkiye Başmüfettişliğine atanmamın kasıtlı ve art niyetli bir şekilde Ak Parti İl Başkanı ile ilişkilendirmeye çalışılmasını üzülerek takip ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman atanırken, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine Elazığ Valisi Erkaya Yırık atandı. Atamalar sonrasında kendisi hakkında çıkan haberler e ilişkin açıklama yapan Vali Yırık, "Bazı basın yayın kuruluşlarında Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atanmama dair gerçeklerle bağdaşmayan haber veya değerlendirmeler yapıldığını üzüntüyle takip etmekteyim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki vali olarak Elazığ'ın aziz halkının hizmetkarı olma şerefine nail olmam nasıl takdire bağlı idari bir tasarruf ise Mülkiye Başmüfettişliğine atanmam da aynı şekilde takdire bağlı bir tasarruftur. Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanmamım kasıtlı ve art niyetli bir şekilde AK Parti İl Başkanı ile ilişkilendirilmeye çalışılmasını üzülerek takip ediyorum. Elazığ Valisi olarak görev yaptığım süre boyunca tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Elazığ'ımızın toplumsal menfaatlerinin en üst düzeyde gerçekleştirilebilmesi için uyumlu ve koordineli bir çalışma yürütülmeye özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda tüm milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve siyasi parti il başkanlarımızla olduğu gibi haberler de özellikle ifade edilen AK Parti İl Başkanımızla da şehrimizin menfaatleri doğrultusunda her daim istişare içerisinde olduk. Mülki idare amiri olarak 27 yılı aşkın süredir idarecilik yapan birisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak aynı şevk ve istekle devletimizin ve aziz milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğim" dedi. - ELAZIĞ

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