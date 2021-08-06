Vali Yırık'tan vatandaşlara anlamlı jest: Tezgahtaki ürünleri alıp halka ikram etti

Çiftçilerin satmaya getirdikleri ürünleri satın alan Vali Erkaya Yırık, aldığı ürünleri halka ikram ederek onların talep ve sorunlarını dinledi.

Çiftçilerin satmaya getirdikleri ürünleri satın alan Vali Erkaya Yırık, aldığı ürünleri halka ikram ederek onların talep ve sorunlarını dinledi.

Merkez Yeşilkent Fatih Ahmet camiinde cuma namazını eda eden Vali Erkaya Yırık, namaz sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Bu esnada yetiştirmiş oldukları meyve ve sebzeleri satan iki çiftçinin yanına giden Vali Yırık, sohbet ederek yetiştirdikleri ürünler hakkında bilgi aldı. Daha sonra çiftçilerin ürünlerini satın alan Vali Yırık, orada bulunan halka ikram ederek onların talep ve sorunlarını dinledi.

Çiftçiler ve vatandaşlar, Vali Yırık'ın bu jestinden memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı