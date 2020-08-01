Vali Yırık'tan sürücülere şeker, kolonya Vali Yırık'tan sürücülere şeker, kolonya Kurban Bayramı dolayısıyla kentin giriş ve çıkışında görev başında olan güvenlik güçleriyle bir araya gelip bayramlaşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, aynı zamanda sürücülerinde bayramını kutlayarak şeker ve kolonya ikram etti.

Vali Yırık'tan sürücülere şeker, kolonya

ELAZIĞ - Kurban Bayramı dolayısıyla kentin giriş ve çıkışında görev başında olan güvenlik güçleriyle bir araya gelip bayramlaşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, aynı zamanda sürücülerinde bayramını kutlayarak şeker ve kolonya ikram etti.

Vali Erkaya Yırık, bayramın ikinci gününde kentin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldi. Jandarma ve polis ekipleriyle muhabbet eden Vali Yırık, bayramlarını kutladı. Yol kontrol noktalarında sürücülerle de bayramlaşan Vali Yırık, şeker ve kolonya ikram etti. Ayrıca sürücüleri trafik kuralları ve Covid-19'a karşı uyaran Yırık, araçtaki çocuklara kırmızı düdük verdi. Vali Yırık'a AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan eşlik etti.

Bayramın ikinci gününde kontrol noktalarında görev yapan emniyet personeli ve jandarma personelleriyle bayramlaştıklarını dile getiren Vali Erkaya Yırık, "Görüyoruz ki dış illerden vatandaşlarımız ilimize geliyor. Bingöl, Tunceli, Diyarbakır ve çevre illere giden vatandaşlarımız ilimizin yolunu kullanmaktalar. Noktamızda gördük ki vatandaşlarımız ve sürücülerimiz emniyet tedbirlerine üst derecede riayet ediyor. Diğer hususlarda vatandaşlarımızın azami ölçüde riayetine şahit oluyoruz. Son günlerinde dünyada olduğu gibi artan seyrine rağmen vatandaşlarımızın pandemi kurallarına uyduğunu, maskeyi taktığını, fiziksel mesafeye riayet ettiğini ve seyahat halindeyken uyması gereken kurallara da uyduğunu görüyoruz. Bu anlamda ben tüm vatandaşlarımızı ve Elazığlı hemşerilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA