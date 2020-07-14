Vali Yırık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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Vali Yırık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Yırık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
14.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:19

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yırık, mesajında, demokratik düzeni hedef alarak ülkenin bekasını, devletin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliği parçalamaya yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edildiğini hatırlattı.

Darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini ifade eden Yırık, şunları kaydetti:

"FETÖ/PDY tarafından planlı olarak gerçekleştirilen hain darbe girişimine aziz millet tek yürek olup vatan ve bayrak aşkıyla cansiperane karşı koydu. 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin kahraman evlatları Sayın Cumhurbaşkanımız'ın çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerimizin yanında yer aldı ve vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını, yeri geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazmaya hazır olduğunu gösterdi. Türk milletinin yeniden dirilişinin ve şahlanışının destanı olan 15 Temmuz, tankın, topun millet iradesi karşısında bir şey ifade etmediğinin en anlamlı kanıtıdır. Milli iradeyi yok sayarak yola çıkanlar 15 Temmuz gecesi Çanakkale ruhu ve Kuva-i Milliye şuurunun vücut bulduğu kutlu bir mücadele ile akamete uğramışlardır. Böylesine kutlu bir mücadele bize, vatan mevzu bahis olduğunda bu milletin hiç düşünmeden aynı safta birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza duracağını ve ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir."

Yırık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde demokrasi destanını yazan bütün kahramanları gönülden yad ederek aziz şehitlere Allah'tan rahmet, gazilik şerefine erişen kahramanlara ise şükran ve minnetlerini sunduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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