VALİ YIRIK, MOTOSİKLET KAZASINDA KOLUNU KAYBEDEN ASTSUBAY MÜGE'Yİ ZİYARET ETTİ
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VALİ YIRIK, MOTOSİKLET KAZASINDA KOLUNU KAYBEDEN ASTSUBAY MÜGE'Yİ ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık, motosiklet kazasında bir kolu kopan Astsubay Müge Satak'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık, motosiklet kazasında bir kolu kopan Astsubay Müge Satak'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kaza, geçen 4 Temmuz'da Tunceli-Elazığ karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Fatih Yılmaz yönetimindeki motosiktlet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Sürücü Yılmaz ile yolcu konumunda bulunan nişanlısı Astsubay Müge Satak, devrilen motosikletten savrularak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Fatih Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada nişanlısı Astsubay Müge Satak'ın ise kolu koptu. Astsubay Satak'ın dirsek seviyesinden kopan sağ kolu Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyat sonrası yerine dikilildi. Daha sonra üç kez daha kolu kurtarmak adına çeşitli ameliyatlar yapıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Müge Satak'ın kolu kurtarılamadı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Satak'ı, bugün Elazığ Vali Erkaya Yırık, ile İl Jandarma komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ziyaret etti. Astsubay Müge'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yırık ve Albay Yıldız'a, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz eşlik etti.

VALİ YIRIK, MOTOSİKLET KAZASINDA KOLUNU KAYBEDEN ASTSUBAY MÜGE'Yİ ZİYARET ETTİ
VALİ YIRIK, MOTOSİKLET KAZASINDA KOLUNU KAYBEDEN ASTSUBAY MÜGE'Yİ ZİYARET ETTİ
VALİ YIRIK, MOTOSİKLET KAZASINDA KOLUNU KAYBEDEN ASTSUBAY MÜGE'Yİ ZİYARET ETTİ
VALİ YIRIK, MOTOSİKLET KAZASINDA KOLUNU KAYBEDEN ASTSUBAY MÜGE'Yİ ZİYARET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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VALİ YIRIK, MOTOSİKLET KAZASINDA KOLUNU KAYBEDEN ASTSUBAY MÜGE'Yİ ZİYARET ETTİ - Haberler
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