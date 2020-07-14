Vali Yırık, kapı kapı gezip gönüllere dokunuyor
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Vali Yırık, kapı kapı gezip gönüllere dokunuyor

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, göreve geldiği ilk günden itibaren deprem yaşanan şehirde adeta kapı kapı gezip vatandaşların derdini dinleyerek gönüllerine dokunuyor.

Vali Yırık, kapı kapı gezip gönüllere dokunuyor
14.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:54

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, göreve geldiği ilk günden itibaren deprem yaşanan şehirde adeta kapı kapı gezip vatandaşların derdini dinleyerek gönüllerine dokunuyor.

Kısa süre önce göreve başlayan Vali Erkaya Yırık, 24 Ocak'ta depremin yaşandığı kentte yoğun mesai harcıyor. Kentte yapılan tüm çalışmaları sahada takip etmeye çalışan Vali Yırık, günün büyük bir bölümünün sahada geçiriyor. Kentte depremden dolayı mağdur olan vatandaşları kaldıkları konteyner kentlerde sürekli ziyaret eden Vali Yırık, aynı zamanda yeni eğitim öğretim yılı öncesi hem okullarla ilgili çalışma yaptırıyor hemde mevcut durumu yerinde takip ediyor.

Son olarak, Doğukent Mahallesi'nde depremde ağır hasar alan ve yıkımına başlanan bölge de inceleme yapan Vali Yırık, ardından da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentlerden oluşan Kırklar Mahallesi Geçici Konaklama Alanı'nı gezdi. Burada depremzedelerin konteyner evlerine de misafir olan Yırık, onların taleplerini dinledi. Çocukları da etkinlik alanlarında ziyaret eden Yırık, onlara hediyeler verdi.

Daha sonra kent merkezinde vatandaşlarla çay ocağında sohbet eden Vali Yırık, ayrıca 1937 yılında eğitim öğretime başlayan Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek restorasyon çalışması için ilk adımı attı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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