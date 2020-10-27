Vali Yırık: "Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın kullanımına sunmaya çalışıyoruz"

Mahalle ziyaretlerine devam eden Vali Erkaya Yırık,"İnsanlarımızı yaşam alanlarında tanıyarak muzdarip oldukları sıkıntıları dile getirerek, yerinde görerek çözümü noktasında devletimizin tüm imkanlarını öteden beri olduğu gibi vatandaşlarımızın kullanımına sunmaya çalışıyoruz"dedi.

Mahalle ziyaretlerine devam eden Vali Erkaya Yırık,"İnsanlarımızı yaşam alanlarında tanıyarak muzdarip oldukları sıkıntıları dile getirerek, yerinde görerek çözümü noktasında devletimizin tüm imkanlarını öteden beri olduğu gibi vatandaşlarımızın kullanımına sunmaya çalışıyoruz"dedi.

Valilik koordinesinde başlatılan mahalle ziyaretleri devam ediyor.Bu kapsamda Vali Erkaya Yırık, beraberinde AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ilgili kurum müdürleriyle yakınzamanda mahalle olması planlanan Şahinkaya Köyü'ne gitti.eşlik etti. Burada il protokolü vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek dinleyip, istekleri alındı. Aynı zamanda bölgede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

Her hafta mahallelere gittiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, "Vatandaşlarımızın bize iletmek istediği hususları bizzat yerlerinde onları ziyaret ederek dinliyor ve çözümü için kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm imkanlarıyla çabalıyoruz. Elbette eğer bir yeri bilmiyorsanız görmüyorsanız orayla anlatılan hususların çok fazla kafanıza oturmadığını anlayacaksınız. Onun için bizim buradaki düşüncemiz mahallemizi bizzat yerinde görerek, insanlarımızı yaşam alanlarında tanıyarak yaşamış oldukları muzdarip oldukları sıkıntıları dile getirerek bunları da orada görerek çözümü noktasında devletimizin tüm imkanlarını öteden beri olduğu gibi vatandaşlarımızın kullanımına sunmaya çalışıyoruz. Bugün de Şahinkaya mahallemizdeyiz. Bu ziyaretlerde bize zaman zaman kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri refakat ediyorlar. Zaman zaman milletvekillerimiz refakat ediyorlar ve yine muhtarlar dernek başkanımız sağ olsun tüm muhtarlarımızın temsilcisi olarak o da aramızda" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı