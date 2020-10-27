Vali Yırık: "Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın kullanımına sunmaya çalışıyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Yırık: "Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın kullanımına sunmaya çalışıyoruz"

27.10.2020 20:46 | Son Güncelleme: 27.10.2020 20:51
Vali Yırık:

Mahalle ziyaretlerine devam eden Vali Erkaya Yırık,"İnsanlarımızı yaşam alanlarında tanıyarak muzdarip oldukları sıkıntıları dile getirerek, yerinde görerek çözümü noktasında devletimizin tüm imkanlarını öteden beri olduğu gibi vatandaşlarımızın kullanımına sunmaya çalışıyoruz"dedi.

Mahalle ziyaretlerine devam eden Vali Erkaya Yırık,"İnsanlarımızı yaşam alanlarında tanıyarak muzdarip oldukları sıkıntıları dile getirerek, yerinde görerek çözümü noktasında devletimizin tüm imkanlarını öteden beri olduğu gibi vatandaşlarımızın kullanımına sunmaya çalışıyoruz"dedi.

Valilik koordinesinde başlatılan mahalle ziyaretleri devam ediyor.Bu kapsamda Vali Erkaya Yırık, beraberinde AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ilgili kurum müdürleriyle yakınzamanda mahalle olması planlanan Şahinkaya Köyü'ne gitti.eşlik etti. Burada il protokolü vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek dinleyip, istekleri alındı. Aynı zamanda bölgede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

Her hafta mahallelere gittiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, "Vatandaşlarımızın bize iletmek istediği hususları bizzat yerlerinde onları ziyaret ederek dinliyor ve çözümü için kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm imkanlarıyla çabalıyoruz. Elbette eğer bir yeri bilmiyorsanız görmüyorsanız orayla anlatılan hususların çok fazla kafanıza oturmadığını anlayacaksınız. Onun için bizim buradaki düşüncemiz mahallemizi bizzat yerinde görerek, insanlarımızı yaşam alanlarında tanıyarak yaşamış oldukları muzdarip oldukları sıkıntıları dile getirerek bunları da orada görerek çözümü noktasında devletimizin tüm imkanlarını öteden beri olduğu gibi vatandaşlarımızın kullanımına sunmaya çalışıyoruz. Bugün de Şahinkaya mahallemizdeyiz. Bu ziyaretlerde bize zaman zaman kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri refakat ediyorlar. Zaman zaman milletvekillerimiz refakat ediyorlar ve yine muhtarlar dernek başkanımız sağ olsun tüm muhtarlarımızın temsilcisi olarak o da aramızda" dedi. - ELAZIĞ

Vali Yırık: 'Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın kullanımına sunmaya çalışıyoruz'
Vali Yırık: 'Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın kullanımına sunmaya çalışıyoruz'
Vali Yırık: 'Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın kullanımına sunmaya çalışıyoruz'
Vali Yırık: 'Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın kullanımına sunmaya çalışıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Osman Durmuş Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sevim Emre Aslı Enver Eser Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Alper Ulusoy Eddie Newton Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Yırık: "Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın kullanımına sunmaya çalışıyoruz" - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 20:59:13. #1.14#
title