Vali Yırık, davetini kabul ettiği Miraç'ın evine misafir oldu

ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık, esnaf ziyareti sırasında yanına gelen 11 yaşındaki Miraç Munzur'un 'Sizi evimde görmek istiyorum, 5 dakika bile olsa bana zaman ayırın' davetini kabul ederek evine misafir oldu.

ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık, esnaf ziyareti sırasında yanına gelen 11 yaşındaki Miraç Munzur'un 'Sizi evimde görmek istiyorum, 5 dakika bile olsa bana zaman ayırın' davetini kabul ederek evine misafir oldu.

Miraç Munzur, Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın kentteki esnafa yaptığı ziyaret sırasında yanına yaklaşarak 'Sizi evimde görmek istiyorum, 5 dakika bile olsa bana zaman ayırın' diyerek evine davet etti. Miraç'ın davetini geri çevirmeyen Vali Yırık, esnafla görüşmesinin ardından Munzur ailesini ziyaret etti.

Miraç Munzur'a tablet, kitap ve satranç takımı hediye eden Vali Yırık, ziyaretinde şöyle konuştu: "Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında esnaf ziyaretleri yaparken çocuğumuz Miraç Munzur babası ile birlikte caddede gezerken bana rastladılar. Oradaki hasbıhalden sonra Miraç, uzun süredir beni görmek istediğini belirtti. İçten gelen, samimi davetten sonra mutlaka en kısa sürede gitmeliyim diye düşündüm. Onlar da müsait olduklarını söylediler ve şu an itibarı ile Munzur ailesinin misafiriyiz. Gencimiz Miraç çalışkan, zeki, ailenin tek çocuğu. Allah uzun ömürler versin. Ben vatandaşlarımızın arasında olmaktan son derece keyif alan bir idareciyim. Bir vesile bugün de gördük ki yapmış olduğumuz tüm bu faaliyetler vatandaşlarımızın da kalbinde, gönlünde yer ediyor" dedi.

Munzur ailesi, Vali Yırık'a yaptığı ziyaretten ötürü teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli