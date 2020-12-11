Vali Yırık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Vali Yırık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:52

Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın fotoğrafları incelemesi Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın fotoğrafları oylaması Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın konuşması ELAZIĞ - Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın fotoğrafları incelemesi

Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın fotoğrafları oylaması

Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın konuşması ELAZIĞ - Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Yırık, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Vali Yırık, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Vali Yırık, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Vali Yırık, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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