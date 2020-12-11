Vali Yırık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
11.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:52
Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın fotoğrafları incelemesi Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın fotoğrafları oylaması Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın konuşması ELAZIĞ - Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın fotoğrafları incelemesi
Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın fotoğrafları oylaması
Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın konuşması ELAZIĞ - Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk