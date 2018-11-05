Vali Yılmaz, Yalova'dan Ayrıldı

Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, makamından ayrılarak kente veda etti.

Yılmaz için valilik bahçesinde tören düzenlendi. Siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum müdür ve amirleri ile bazı vatandaşların da katıldığı törende Yılmaz, tek tek herkesle tokalaşarak vedalaştı, tören mangasını selamladı.

Yılmaz'a eşi hakim Çelebi Yılmaz da eşlik etti.

Valilik personeli tarafından Yılmaz'a çiçek takdim edildi. Yılmaz, ardından aracına binerek kentten ayrıldı.

Yılmaz'ı uğurlayanlar arasında 96 yaşındaki İsmet Soygür de yer aldı.

Soygur, Yılmaz'ın arkasında su döktü.

Soygür, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yılmaz'ın kızı gibi olduğunu ve gitmesine çok üzüldüğünü kaydetti.