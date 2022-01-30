Vali Yılmaz ve ailesinden örnek davranış

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz, koruma altındaki çocukları valilik konutunda misafir etti. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği buluşmada çocukların eğlenceli halleri renkli görüntüler oluşturdu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile eşi Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz ve kızları koruma altındaki çocuklarla bir araya geldi. Valilik konutunda gerçekleşen buluşmada Vali Yılmaz ve ailesi çocukları kapıda karşıladı. Daha sonra çocuklar için hazırlanmış bölümde palyaço ve sihirbazlar çeşitli gösteriler sergiledi. Yüz boyama, balon gösterileri ile çeşitli oyun ve yarışmalarında düzenlendiği etkinlikte çocukların eğlenceli halleri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik sonunda Vali Yılmaz ve ailesi çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklarla bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Bugün çocuklarımızı misafir ettik. Onlarla tanışmaktan, bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayarak mutlu bir hayat sürdürmelerini istiyoruz. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, mutlu bir ömür, güzel bir gelecek diliyorum" diye konuştu.

Güzel bir gün geçirdiklerini ve mutlu olduklarını belirten çocuklar ise Vali Erdinç Yılmaz, eşi Şenay Yılmaz ve kızlarına teşekkür ettiler. - OSMANİYE