Vali Yılmaz, Trafik Denetimlerine Katılarak, Güvenlik Güçlerimizin ve Seyahat Eden Vatandaşlarımızın Bayramını Kutladı

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, bayramda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için oluşturulan trafik uygulama kontrol noktalarında yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, bayramda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için oluşturulan trafik uygulama kontrol noktalarında yapılan trafik denetimlerine katıldı. Görev yapan güvenlik güçlerimizin ve seyahat eden vatandaşlarımızın bayramını kutlayan Vali Yılmaz'ın denetimlerinde, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş da yer aldı.

Karacalar Zorkun Yolu Jandarma Trafik Kontrol Noktası ve İzgi Trafik Kontrol Polis Noktasında uygulama yapan jandarma personeli ve polis memurlarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, güvenlik güçlerimizin Kurban Bayramını kutlayarak, görevlerinde kolaylıklar diledi. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için güvenlik güçlerimizin görevleri başında olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, "Görevleri başında olan tüm güvenlik güçlerimizin Mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum" dedi.

Vali Yılmaz, Sürücülerden Trafik Kurallarına Hassasiyetle Uymalarını İstedi

Kontrol noktasından geçen sürücülerle de bir süre sohbet ederek bayramlarını kutlayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, sürücülere trafik ve pandemi kuralları konusunda hatırlatmalarda bulundu. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Bugün Bayramın birinci günü, biliyoruz yollarımız çok yoğun. Bütün sürücülerimize bir kez daha hatırlatmak istiyoruz; trafik kurallarına mutlaka uyalım, uzun yollarda gerektiği kadar dinlenmeye zaman ayıralım. Ayrıca koronavirüs tedbirlerine de uymayı ihmal etmeyelim. Trafikte her yıl daha iyiye gidiyoruz, inşallah bu yıl da çok iyi sonuçlar alacağımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. Trafikte olan bütün yolcularımıza hayırlı, kazasız yolculuklar diliyorum. " diye konuştu. Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için sürücülerden trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını, bayram yoğunluğunda çok daha dikkatli olmalarını isteyen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutlayarak sözlerine son verdi.

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Kaynak: Habermetre