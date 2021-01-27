Vali Yılmaz, Metal, Makine ve Teknoloji İhtisas OSB arazisinde incelemelerde bulundu
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Vali Yılmaz, Metal, Makine ve Teknoloji İhtisas OSB arazisinde incelemelerde bulundu

27.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:23
Vali Yılmaz, Metal, Makine ve Teknoloji İhtisas OSB arazisinde incelemelerde bulundu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte kurulması planlanan Toprakkale Metal, Makine ve Teknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arazisinde incelemede bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte kurulması planlanan Toprakkale Metal, Makine ve Teknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arazisinde incelemede bulundu.

Yılmaz, incelemelerinde OSB Müdürü Musa Gönül'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, 235 hektar arazide kurulması planlanan OSB'nin yüksek teknolojili, doğayı kirletmeyen, çevre dostu olacağını belirtti.

OSB'de çalışmaların tamamlanmasıyla istihdama da büyük katkı sağlayacağını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulması planlanan Toprakkale Metal, Makine ve Teknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalarımız başladı. Yeni kurulacak bölgenin istihdamın artırılmasında önemli bir rol üstlenecek. İşçi alımında önceliğin Osmaniye'den olmasını teşvik edeceğiz. Kentimize güzel hizmetleri sunabilmek için gayret gösteriyoruz. İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ilimize hayırlı olsun."

Vali Yılmaz'ın inceleme gezisine Toprakkale Kaymakamı İsmail Demirtaş, Toprakkale Belediye Başkanı Mehmet Daşöz, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Cafer Takırtaş ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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