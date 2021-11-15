Vali Yılmaz, Kazmaca ve Karatepe Köylerinde Yangında Kullanılamaz Hale Gelen Evleri Yeniden Yapılan Vatandaşlarımızı Ziyaret Etti

OSMANİYE (Habermetre) - Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Kazmaca ve Karatepe Köylerinde yangında kullanılamaz hale gelen evleri yeniden yapılan vatandaşlarımızı ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti. Vali Yılmaz'ın ziyaretlerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy da yer aldı. Vali Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Mesut Ovalı'dan aldı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ilk olarak Kazmaca Köyündeki Ünal Babaoğlan'a ait tek katılı betonarme 2+1, 90 m2 olarak yapılan evi daha sonra Karatepe Köyünde Bilal Torşahin'e ait 2 katlı, zeminde 2+1 80 m2, 1. katta 3+1 100 m2 olarak yapılan evi ve yine Karatepe Köyünde Fazlı Torşahin'a ait 3+1 115 m2 olarak yapılan evde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Yılmaz, vatandaşlarımızla bir süre sohbet etti.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Kazmaca Köyünde yanan bir evimiz yaklaşık 2 ayda bitirildi ve teslim edildi. Karatepe Köyümüzde tamamen yanan iki evimiz vardı, evlerimiz yapıldı ve vatandaşlarımıza teslim edildi. Vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep edilmeden Devletimizin imkanları ve hayırseverlerimizin destekleri ile evlerimiz tamamlandı. Allah felaketlerden, kazalardan hepimizi, milletimizi korusun. Yeter ki cana gelmesin, hepsi karşılanır. Allah Devletimize, milletimize zeval vermesin. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. "dedi.

Memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlarımız Vali Yılmaz'a teşekkürlerini sunarak, "Allah Sayın Valimizden, Devletimizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. " dediler.

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