Vali Yılmaz, Karacaoğlan'ın anıt mezar çalışmalarını inceledi
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Vali Yılmaz, Karacaoğlan'ın anıt mezar çalışmalarını inceledi

10.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:30
Vali Yılmaz, Karacaoğlan'ın anıt mezar çalışmalarını inceledi

OSMANİYE(AA) Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan ünlü Halk Ozanı Karacaoğlan anıt mezar çalışmalarını yerinde inceledi.

OSMANİYE(AA) Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan ünlü Halk Ozanı Karacaoğlan anıt mezar çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeni Farsak köyü, Hodu Yaylası'nda Karacaoğlan'nın kabrinde incelemelerde bulunan Yılmaz, yapımı devam eden anıt mezar çalışmaları hakkında şantiye şefi Rahime Rengin Mülayim'den bilgi aldı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, Ünlü Halk Ozanımız Karacaoğlan'ın türkülerinin günümüzde de yaşamakta olduğunu hatırlatarak, "Bugün, Yeni Farsak Köyümüzde, yüzyıllara hükmeden Ünlü Halk Ozanımız Karacaoğlan'ın mezarını ziyaret ettiklerini, ünlü ozanımız için anıt mezar yaptırdıklarını, tamamlandığında inşallah Halk Ozanımıza layık bir anıt mezar olacaktır."dedi.

Projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresi tarafından desteklendiğini belirten Mülayim, Karacaoğlan anıt mezarının kuş bakışı bakıldığında saz şeklinde olduğunu ve şiirlerin de vurguladığı aşk, doğa, ayrılık, gurbet, sıla gibi temaların mezarda yer alacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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