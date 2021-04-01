Vali Yılmaz: "Kadına yönelik şiddet kabul edilemez"
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Vali Yılmaz: "Kadına yönelik şiddet kabul edilemez"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Yılmaz: 'Kadına yönelik şiddet kabul edilemez'

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Toplumumuzda şiddetin bitirilmesi için hep beraber mücadelemizi en etkin şekilde sürdürmeliyiz" dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Toplumumuzda şiddetin bitirilmesi için hep beraber mücadelemizi en etkin şekilde sürdürmeliyiz" dedi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 1. dönem toplantısında konuşan Vali Yılmaz, kadına yönelik şiddetin manevi değerlerle çatışan bir durum olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetin asla kabul edilmeyeceğinin altını çizen Yılmaz, "Kadına yönelik şiddetle mücadele çok önemli, bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmek ve iyi sonuçlar almak daha da çok önemlidir. Kadına yönelik şiddet ne insanlık anlayışımıza ne kültürümüze ne de dini değerlerimize uymayan, değerlerimizle çatışan bir durumdur. Bu nedenle, toplumumuzda şiddetin bitirilmesi için hep beraber mücadelemizi en etkin şekilde sürdürmeliyiz. Kadına yönelik şiddet kabul edilemez. Bu konuda bilinçlenmenin çok önemli olduğunu ve toplumumuzda bunun kabul edilemez bir durum olduğu anlayışının hakim kılınması gerektiğini düşünüyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, ne insanlık anlayışımızda ne kültürümüzde ne dini değerlerimizde asla bunun yeri yoktur. Şiddetin önlenmesi ile ilgili yapılacak çalışmalarda, ilgili kurumlarımız tarafından takipte olmanın ve iletişimde kalmanın birçok olayı önleyeceğini düşünüyorum. Riskin arttığı durumların tespitinin iyi yapılması, planlama yapılarak hareket edilmesinin şiddetle mücadelede çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Temenni ediyorum ki kadına yönelik şiddet asla yaşanmasın" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Serap Durucan tarafından, teknik yöntemlerle takip sistemi-elektronik kelepçe uygulaması, 2020 yılı içerisinde ilimizde kayıtlı vakalar üzerinden yapılan çalışma ile oluşturulan risk haritası raporu ve 3 yıllık KYŞM İl Eylem Planı sonuç raporu hakkında sunum yaptı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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