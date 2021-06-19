Vali Yılmaz: "Hedefimiz korona virüsü sıfırlamak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Yılmaz: "Hedefimiz korona virüsü sıfırlamak"

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Yerel

- Vali Yılmaz: "Hedefimiz korona virüsü sıfırlamak" En az vaka sayısında Türkiye genelinde ikinci olan Osmaniye'de korona virüs denetimi Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan insidans haritasında en az vaka sayısı ile 2. sırada olan Osmaniye'de denetimler aralıksız devam ediyor.

- Vali Yılmaz: "Hedefimiz korona virüsü sıfırlamak"

En az vaka sayısında Türkiye genelinde ikinci olan Osmaniye'de korona virüs denetimi

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan insidans haritasında en az vaka sayısı ile 2. sırada olan Osmaniye'de denetimler aralıksız devam ediyor. 'Dinamik Denetim' modeli kapsamında denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara hedeflerinde kent genelinde korona virüsü sıfırlamak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 7,66 vaka sayısı ile Türkiye'de 2. olan Osmaniye'de denetimler aralıksız sürüyor. 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile beraber Şair Abay Kunanbay Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere Vali Dr. Erdinç Yılmaz, esnafları tek tek ziyaret etti. Osmaniye olarak korona virüste çok iyi durumda olduklarını hatırlatan Vali Yılmaz, herkesin kurallara uyarak aşı yaptırmasını istedi.

Denetimlerinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Korona virüsle mücadele kapsamında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Açıklanan tabloya göre Türkiye'de en iyi iller arasında ikinci sıradayız. Hedefimiz ilimizde korona virüsü tamamen sıfırlamak. Bu anlamda mücadeleye destek veren bütün Osmaniyeli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Kurallara hassasiyetle uymaya devam edelim, inşallah sıfır vakaya ulaşalım. İnanıyorum ki bu sonuca çok yakınız. Bu mücadelede kurallara uymanın yanı sıra, sırası gelenlerin aşı olmasının da çok önemli olduğunu, aşı olmanın bu mücadeleye çok önemli bir katkı sağlayacağını hepimiz biliyoruz. Ancak bu şekilde korona virüsten kurtulabileceğiz ve inşallah bitireceğiz"diye konuştu.

Vali Yılmaz: 'Hedefimiz korona virüsü sıfırlamak'
Vali Yılmaz: 'Hedefimiz korona virüsü sıfırlamak'
Vali Yılmaz: 'Hedefimiz korona virüsü sıfırlamak'
Vali Yılmaz: 'Hedefimiz korona virüsü sıfırlamak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Boris Johnson Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Hande Erçel Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Yılmaz: "Hedefimiz korona virüsü sıfırlamak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 10:48:21. #1.14#

title