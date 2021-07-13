Vali Yılmaz, Hasanbeyli İlçesinde Yapılması Planlanan Mesire Alanı ile Yürüyüş Yolu ve Restore Edilen Türkmen Pınarı Çeşmesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli İlçesinde yapılması planlanan Mesire Alanı ile Yürüyüş Yolu ve restorasyonu tamamlanan Türkmen Pınarı Çeşmesinde incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli İlçesinde yapılması planlanan Mesire Alanı ile Yürüyüş Yolu ve restorasyonu tamamlanan Türkmen Pınarı Çeşmesinde incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz'ın incelemelerinde Hasanbeyli Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, Hasanbeyli Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu da yer aldı.

İlk olarak yapımı planlanan Mesire Alanı ile Yürüyüş Yolunda incelemelerde bulunan Vali Yılmaz Hasanbeyli Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu'ndan proje hakkında bilgi aldı. Kaymakam Kılınçoğlu, Serdar köyü Kalecik Barajı yanına Savranda Kalesini görecek şekilde, doğal ortam bozulmadan yapılması planlanan yaklaşık 2200 metrelik yürüyüş yolu ve mesire alanı projesi hazırlanarak çalışmalara başlandığını ifade ederek, "Savranda kalesi manzaralı ve çam ağaçları içinde insanlarımızın nefes alacağı baraj kenarında doğayla iç içe bir dinlenme alanı olması planlanmaktadır. "dedi. Kaymakam Kılınçoğlu, mesire alanına piknik ve dinlenme amaçlı kamelyalar, lavabo, çeşme, atık madde için geri dönüşüm kutuları ve banklar konulacağını söyledi.

Ziyaretinin devamında restorasyonu tamamlanan Türkmen Pınarı Çeşmesi'nde incelemelerde bulunan Vali Yılmaz'a Kaymakam Yakup Kılınçoğlu bilgi verdi. Kaymakam Kılınçoğlu verdiği bilgilerde, "Her yıl Binlerce yaylacı misafirimize ev sahipliği yapan Hasanbeyli Türkmen Pınarı yaylası cami alanı ve çeşmesi tadilattan geçirilerek halkımızın kullanımına sunulmuştur. "dedi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, incelemelerinin ardından emeği ve katkısı olanlara teşekkür ederek, ilimize ve Hasanbeyli ilçemize hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: Habermetre