Vali Yılmaz Doruk, "Şehrimiz Artvin" adlı kitabın hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı
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Vali Yılmaz Doruk, "Şehrimiz Artvin" adlı kitabın hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Şehrimiz Artvin" adlı kitabın hazırlık çalışmaları hakkında komisyon üyelerinden bilgi aldı.

19.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:18
Vali Yılmaz Doruk,

Valisi Yılmaz Doruk, "Şehrimiz Artvin" adlı kitabın hazırlık çalışmaları hakkında komisyon üyelerinden bilgi aldı.

Doruk, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 5 üniteden oluşacak kitabın hazırlanan 3 ünitesini inceledi.

Öğretim Materyali Hazırlama Komisyonu üyelerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Doruk, kitabın kenti her yönüyle anlatması gerektiğini vurguladı.

Doruk, kitabın hazırlanmasında gösterdikleri çabalar dolayısıyla komisyon üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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