Vali Yılmaz Doruk, "Şehrimiz Artvin" adlı kitabın hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Şehrimiz Artvin" adlı kitabın hazırlık çalışmaları hakkında komisyon üyelerinden bilgi aldı.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Şehrimiz Artvin" adlı kitabın hazırlık çalışmaları hakkında komisyon üyelerinden bilgi aldı.
Doruk, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 5 üniteden oluşacak kitabın hazırlanan 3 ünitesini inceledi.
Öğretim Materyali Hazırlama Komisyonu üyelerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Doruk, kitabın kenti her yönüyle anlatması gerektiğini vurguladı.
Doruk, kitabın hazırlanmasında gösterdikleri çabalar dolayısıyla komisyon üyelerine teşekkür etti.