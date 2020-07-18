Vali Yılmaz'dan Yüksel Özden Çocuk Evleri Sitesi'ne ziyaret Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Yüksel Özden Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Yüksel Özden Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

Yılmaz, eşi Şenay Yılmaz ile yaptığı ziyarette Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun'dan sitedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çocuklara hediye veren Yılmaz, konuşmasında, "Bir sıkıntınız, bir derdiniz olursa sizler için elimizden gelen her şeyi yaparız. Sizleri tanımaktan çok mutlu oldum. Sizleri çok seviyorum, yolunuz bahtınız açık olsun inşallah. Sizleri tekrar ziyaret edeceğim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA