Vali Yılmaz'dan Kuzey Irak gazisi Talan'a ziyaret
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Vali Yılmaz'dan Kuzey Irak gazisi Talan'a ziyaret

Vali Yılmaz'dan Kuzey Irak gazisi Talan'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kuzey Irak'ta başlatılan Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda EYP patlaması sonucu gazi olan Piyade Uzman Çavuş Levent Talan'ı ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kuzey Irak'ta başlatılan Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda EYP patlaması sonucu gazi olan Piyade Uzman Çavuş Levent Talan'ı ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde başlatılan Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sırasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve tedavisi devam eden gazi Piyade Uzman Çavuş Levent Talan'a Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, eşi Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz ile birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Gazi Talan ile ailesine geçmiş olsun diklerini ileten Vali Yılmaz, "Gazimize Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bütün gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz, ziyareti sırasında gazi Piyade Uzman Çavuş Levent Talan'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti. - OSMANİYE

Vali Yılmaz'dan Kuzey Irak gazisi Talan'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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