Vali Yılmaz'dan Korkut Ata Üniversitesi'ne ziyaret
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ü ziyaret etti.
14.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:58
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ü ziyaret etti.
Vali Yılmaz'ı OKÜ'de, Türk ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç ve Prof. Dr. Susran Erkan Eroğlu karşıladı.
OKÜ şeref defterini imzalayan Yılmaz, daha sonra Türk'ten üniversite hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA